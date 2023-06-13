В Московском районе Санкт-Петербурга напротив станции метро «Купчино» произошел пожар. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС.

Уточняется, что огонь разгорелся в разноуровневом производственном здании. Очевидцы наблюдают густой черный дым, который валит из окон.

По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании в доме № 111 по Витебскому проспекту поступило в 8:50. Площадь пожара уточняется, огонь еще тушат, передает издание «Фонтанка».

Утром 13 июня на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. Загорелась колонна для переработки дизельного топлива. К тушению возгорания привлекли 131 человека и 26 единиц техники. Огонь удалось локализовать в 6:58 по местному времени на площади 20 квадратных метров.