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Напротив метро «Купчино» в Санкт-Петербурге произошел сильный пожар

В Московском районе Санкт-Петербурга напротив станции метро «Купчино» произошел пожар. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС.

Уточняется, что огонь разгорелся в разноуровневом производственном здании. Очевидцы наблюдают густой черный дым, который валит из окон.

По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании в доме № 111 по Витебскому проспекту поступило в 8:50. Площадь пожара уточняется, огонь еще тушат, передает издание «Фонтанка».

Утром 13 июня на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. Загорелась колонна для переработки дизельного топлива. К тушению возгорания привлекли 131 человека и 26 единиц техники. Огонь удалось локализовать в 6:58 по местному времени на площади 20 квадратных метров.

Другой пожар произошел в Уфе. Горел склад горюче-смазочных материалов. К тушению по повышенному рангу пожара № 3 привлекли 17 единиц техники, а также пожарный поезд и катер. Позднее возгорание удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, а затем ликвидировать.

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