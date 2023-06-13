СМИ: хакеры взломали радиостанции в двух регионах РФ

В День России хакеры взломали несколько радиостанций в Калининграде и Свердловской армии и рассказали жителям об «освободительной армии», идущей на Крым. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно информации Telegram-канала, в Свердловской области были взломаны радиостанции «Ретро FM» и «Россия». Слушателям рассказали об «освободительной армии», которая якобы движется на Крым, и необходимости прятаться в укрытия.

Позже в Калининграде в эфире радиостанции «Европа плюс» мужской голос сообщил о «сборе добровольческого отряда», который якобы отправится «освобождать Крым».

Отмечается, что представители радиостанций заявили, что неизвестные скорее всего взломали сервера или спутники и подменили сигнал.

Ранее оперштаб Кубани сообщал о хакерской атаке на радиостанции Краснодарского края.

В эфире радиостанций прозвучали сообщения, не соответствующие действительности.