$82.64+0.5589.01+0.97

В День России хакеры взломали радиостанции в двух регионах РФ

В День России хакеры взломали несколько радиостанций в Калининграде и Свердловской армии и рассказали жителям об «освободительной армии», идущей на Крым. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

СМИ: хакеры взломали радиостанции в двух регионах РФ
© РИА Новости

Согласно информации Telegram-канала, в Свердловской области были взломаны радиостанции «Ретро FM» и «Россия». Слушателям рассказали об «освободительной армии», которая якобы движется на Крым, и необходимости прятаться в укрытия.

Позже в Калининграде в эфире радиостанции «Европа плюс» мужской голос сообщил о «сборе добровольческого отряда», который якобы отправится «освобождать Крым».

Отмечается, что представители радиостанций заявили, что неизвестные скорее всего взломали сервера или спутники и подменили сигнал.

Ранее оперштаб Кубани сообщал о хакерской атаке на радиостанции Краснодарского края.

В эфире радиостанций прозвучали сообщения, не соответствующие действительности.

Сигнал был прерван. Как заявили в ведомстве, цель провокаций — запугивание местных жителей.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители