СМИ: хакеры взломали радиостанции в двух регионах РФ

В День России хакеры взломали радиостанции в двух регионах РФ
В День России хакеры взломали несколько радиостанций в Калининграде и Свердловской армии и рассказали жителям об «освободительной армии», идущей на Крым. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно информации Telegram-канала, в Свердловской области были взломаны радиостанции «Ретро FM» и «Россия». Слушателям рассказали об «освободительной армии», которая якобы движется на Крым, и необходимости прятаться в укрытия.
Позже в Калининграде в эфире радиостанции «Европа плюс» мужской голос сообщил о «сборе добровольческого отряда», который якобы отправится «освобождать Крым».
Отмечается, что представители радиостанций заявили, что неизвестные скорее всего взломали сервера или спутники и подменили сигнал.
Ранее оперштаб Кубани сообщал о хакерской атаке на радиостанции Краснодарского края.
В эфире радиостанций прозвучали сообщения, не соответствующие действительности.
Сигнал был прерван. Как заявили в ведомстве, цель провокаций — запугивание местных жителей.