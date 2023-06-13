Больше 1 760 домов освободились от воды в Херсонской области

В экстренных службах Херсонской области заявили, что вода ушла из 1 761 жилого дома и 17 социально значимых объектов в регионе, где после разрушения Каховской ГЭС произошло подтопление территорий. Об этом сообщает ТАСС.

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"По последним данным, освободился от воды 1 761 жилой дом, одно кладбище, 17 социально значимых объектов", - сказал источник.

Он также отметил, что по прогнозам уровень воды достигнет нормальных показателей к 16 июня.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявлял, что более 700 жилых домов в Новокаховском городском округе, без учета дачных строений, затопило в результате разрушения дамбы на Каховской гидроэлектростанции. По его словам, строениям нанесен колоссальный ущерб.

До этого Международный комитет Красного Креста сообщал о готовности оказать гуманитарную помощь населению на обоих берегах Днепра, которое пострадало после разрушения Каховской ГЭС.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.