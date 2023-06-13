Сотрудники ФСБ задержали подельника Басаева

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ставропольского края Рустама Ярбулдыева, подозреваемого в участии в нападении на Дагестан в 1999 году в составе банды Басаева и Хаттаба , передает Telegram-канал СКР . Известно, что подозреваемый был задержан в аэропорту Минеральных Вод. Его доставили на допрос по предварительному следствию.

Ярбулдыев при содействии сотрудников ФСБ России задержан в порядке ст.91 УПК РФ. В связи с особой тяжестью совершенных преступлений, по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, Ярбулдыев в период с 7 по 24 августа 1999 года участвовал в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации. Он добровольно вступил в группу боевиков численностью не менее тысячи человек, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами.