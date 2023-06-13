Трое мужчин устроили драку на глазах у детей в Стерлитамаке и попали на видео

В Башкирии мужчины подрались на глазах у детей из-за подозрения одного из них в домогательствах. Видео потасовки было опубликовано в Telegram-канале "Ufa_rb".

По имеющимся данным, инцидент произошел 11 июня на Коммунистической улице в Стелитамаке. На записи видно, как мужчина в черной футболке наносит своему оппоненту в белой удары в порыве ярости. Пострадавший падает в то время, как его сзади удерживает другой соперник в зеленой футболке. Последний тоже оказывается на земле, но подняться сам уже не может.

В итоге ему помогают встать свидетели, пока на фоне слышатся призывы свидетелей остановить происходящее и испуганный голос ребенка, зовущего своего отца. Все это происходит поблизости от детской площадки.

Как пишет ufa.kp.ru, конфликт мог случиться из-за приставаний одного из участников драки к детям.

К настоящему времени известно, что правоохранители проводят по факту уличного столкновения проверку.