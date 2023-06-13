$82.64+0.5589.01+0.97

Трое мужчин устроили драку на глазах у детей в Стерлитамаке и попали на видео

В Башкирии мужчины подрались на глазах у детей из-за подозрения одного из них в домогательствах. Видео потасовки было опубликовано в Telegram-канале "Ufa_rb".

По имеющимся данным, инцидент произошел 11 июня на Коммунистической улице в Стелитамаке. На записи видно, как мужчина в черной футболке наносит своему оппоненту в белой удары в порыве ярости. Пострадавший падает в то время, как его сзади удерживает другой соперник в зеленой футболке. Последний тоже оказывается на земле, но подняться сам уже не может.

В итоге ему помогают встать свидетели, пока на фоне слышатся призывы свидетелей остановить происходящее и испуганный голос ребенка, зовущего своего отца. Все это происходит поблизости от детской площадки.

Как пишет ufa.kp.ru, конфликт мог случиться из-за приставаний одного из участников драки к детям.

К настоящему времени известно, что правоохранители проводят по факту уличного столкновения проверку.

Ранее сообщалось, что в Германии местные жительницы подрались из-за собачьих экскрементов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители