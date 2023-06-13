Неизвестные подожгли релейный шкаф в Санкт-Петербурге в День России

Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге на перегоне "Пискаревка - Ржевка" в Санкт-Петербурге поздно вечером 12 июня. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Отмечается, что прибывшие на место инцидента сотрудники полиции обнаружили сгоревшую бутылку и пачку из под сигарет. Для поиска поджигателей был задействован кинолог с псом по кличке "Зоркин хоф Вагрант", однако злоумышленников пока не удалось найти.

По данным портала, задержка поездов в тот день из-за инцидента составила 10 минут. Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что правоохранители в Челябинске нашли диверсанта, который поджег два релейных шкафа на 35-м километре перегона Чурилово – пост Восточный в Ленинском районе в ночь на 12 июня.