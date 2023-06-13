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Выросло число погибших после прорыва Каховской ГЭС

Спасатели обнаружили тело женщины в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спецслужб. По информации агентства, общее число погибших в результате затопления и обстрела пункта эвакуации выросло до девяти человек.

В ходе спасательных работ обнаружено тело женщины 1950 года рождения, она стала девятой жертвой происшествия, — сказал собеседник агентства.

По последним данным, всего пострадали 86 человек, 84 человека госпитализированы.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня. Москва и Киев выдвинули взаимные обвинения. Обе стороны начали эвакуацию населения с затопленных территорий, находящихся под их контролем.

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Врио главы региона Владимир Сальдо сообщил об эвакуации 7,2 тысячи человек. По его словам, местные власти принимают меры реагирования из-за ЧП на Каховской ГЭС и работают над тем, чтобы максимально оперативно обеспечить выплаты гражданам. Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что ущерб региону из-за разрушения Каховской ГЭС предварительно оценивается в 11,5 млрд рублей.

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