Выросло число погибших после прорыва Каховской ГЭС

Спасатели обнаружили тело женщины в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спецслужб. По информации агентства, общее число погибших в результате затопления и обстрела пункта эвакуации выросло до девяти человек.

В ходе спасательных работ обнаружено тело женщины 1950 года рождения, она стала девятой жертвой происшествия, — сказал собеседник агентства.

По последним данным, всего пострадали 86 человек, 84 человека госпитализированы.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня. Москва и Киев выдвинули взаимные обвинения. Обе стороны начали эвакуацию населения с затопленных территорий, находящихся под их контролем.