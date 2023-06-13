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Погиб звезда фильма «Однажды в Америке» Трит Уильямс

Издание Variety сообщило, актёр Трит Уильямс, известный по фильмам «Однажды в Америке», «Волосы» и «Принц города», трагически погиб 12 июня. Причиной смерти стала авария.

Погиб звезда фильма «Однажды в Америке» Трит Уильямс
© globallookpress.com

Уильямс ехал на мотоцикле и попал в аварию. От полученных травм актёр скончался на месте в возрасте 71 года. Семья погибшего выступила с заявлением и поблагодарила всех фанатов актёра за поддержку.

С большой печалью мы сообщаем, что наш любимый Трит Уильямс скончался сегодня вечером в Дорсете, штат Вирджиния, в результате смертельной аварии на мотоцикле. Как вы можете себе представить, мы потрясены и глубоко скорбим. Трит был полон любви к своей семье, к своей жизни и к своему ремеслу и действительно был на пике мастерства.

Также Уильямс получил известность благодаря сериалу «Любовь вдовца» и другим проектам.

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