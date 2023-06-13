Погиб звезда фильма «Однажды в Америке» Трит Уильямс

Уильямс ехал на мотоцикле и попал в аварию. От полученных травм актёр скончался на месте в возрасте 71 года. Семья погибшего выступила с заявлением и поблагодарила всех фанатов актёра за поддержку.

С большой печалью мы сообщаем, что наш любимый Трит Уильямс скончался сегодня вечером в Дорсете, штат Вирджиния, в результате смертельной аварии на мотоцикле. Как вы можете себе представить, мы потрясены и глубоко скорбим. Трит был полон любви к своей семье, к своей жизни и к своему ремеслу и действительно был на пике мастерства.