В новосибирском пансионате 98-летнего ветерана ВОВ якобы избили его соседи

В новосибирском пансионате 98-летний ветеран получил травмы якобы в результате побоев со стороны других постояльцев. Как сообщается на сайте регионального СУ СК России, сотрудников учреждения подозревают в оказании некачественных услуг.

По данным портала 76.ru, инцидент случился в пансионате для пожилых людей, расположенном на Инской улице в Новосибирске.

Как стало известно, спустя месяц пребывания в нем ветерана его дочери отказали в свидании с отцом, сославшись на карантин по ОРВИ. Однако сиделка пенсионера связалась с женщиной и порекомендовала ей забрать мужчину. Позже россиянка все же смогла увидеть своего родственника, который находился в неудовлетворительном состоянии.

Судя по фото, размещенным на сайте издания, его тело было покрыто многочисленными гематомами.

"Увидев отца, я опешила, еле узнала его! Весь грязный, худой, заросший, ногти как у Бармалея, все тело в синяках и гематомах. К сожалению, он не смог внятно объяснить, что с ним конкретно произошло. Говорит, били двое мужчин, а больше ничего не удалось вытянуть" - поделилась дочь пострадавшего.

Комментарий о ситуации дала управляющая заведением. Женщина рассказала, что ветерана избили другие постояльцы, и признала вину персонала в произошедшем.

В итоге делом заинтересовались следователи. Пресс-служба ведомства рассказала о начале проверки пансионата в Октябрьском районе, инициированной сотрудниками СК. Предварительно, работников учреждения могут обвинить в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.