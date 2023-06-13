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Капитан попавшего в аварию на Лене танкера оказался пьян

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре предварительной причиной столкновения танкеров на Лене назвали нарушение правил судовождения - медицинское освидетельствование показало, что капитан одного из танкеров был пьян, а судном управлял его помощник. Об этом сообщается на официальном портале Иркутской области.

Два танкера (нефтеналивных теплохода) столкнулись 12 июня на Лене в районе иркутского поселка Алексеевск.

Танкер ТР-901 находился на ремонте в порту Алексеевска, а танкер ТР-900 «Ерофей Хабаров» перевозил 832 тонны бензина. В результате происшествия была повреждена грузовая кормовая емкость «Ерофея Хабарова».

Утром 13 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел срочное заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Темой стала авария на Лене.

На заседании транспортный прокурор Денис Авдеев сообщил, что капитан одного из танкеров находился в состоянии алкогольного опьянения.

Глава управления МЧС по Иркутской области Вячеслав Федосеенко рассказал, что собственник судна сообщил об аварии с опозданием - более чем на час. Это повлияло на масштаб происшествия.

МЧС прокомментировало столкновение танкеров на Лене

Из-за разлива нефтепродуктов в Лену в Киренском районе региона ввели режим ЧС. Образовавшуюся течь бензина устранили. По предварительным оценкам, в акваторию реки попало 60-90 тонн бензина.

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