Курский губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли поселки Глушково и Теткино

Курские власти сообщили об обстреле приграничных поселков Глушково и Теткино. Пострадавших нет, сообщил глава региона Роман Старовойт.

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В Теткино повреждены девять домов, два загорелись. Также поврежден автомобиль, нарушено газо- и электроснабжение. Обстрел продолжается.

В Глушково насчитали 12 прилетов. Повреждено порядка десяти жилых домов, несколько административных зданий, два автомобиля. Один снаряд попал в кинотеатр, сообщил губернатор.