В Челябинске задержали диверсанта

Правоохранители в Челябинске нашли диверсанта, который поджег два релейных шкафа на 35-м километре перегона Чурилово – пост Восточный в Ленинском районе в ночь на 12 июня. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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Злоумышленника искали несколько часов, им оказался 27-летний ранее не судимый местный житель. Мужчина признался, что совершил преступление. В настоящее время оперативники выясняют его мотивы, а также общался ли он с какими-то кураторами.

Возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». Челябинцу может грозить до 20 лет лишения свободы.

7 июня Shot сообщил, что не менее четырех релейных шкафов диверсанты сожгли в Челябинской области. Все инциденты произошли в городе Миасс.