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МЧС прокомментировало столкновение танкеров на Лене

Угрозы жизни населения после столкновения танкеров на Лене в Иркутской области нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по российскому региону.

МЧС прокомментировало столкновение танкеров на Лене
© РИА Новости

В МЧС порекомендовали жителям, находящимся ниже по течению от столкновения танкеров, не использовать для купания, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд воду из реки Лена.

По данным ведомства, информация была доведена до глав муниципальных образований района. На данный момент проводится оповещение населения о запрете использования воды. Угрозы жизни населения нет, жизнедеятельность населенных пунктов нарушена не была, отметили в МЧС.

В Приангарье введен режим ЧС из-за столкновения танкеров

Ранее глава Иркутской области Игорь Кобзев заявил о вводе режима ЧС в Киренском районе региона после столкновения судов. В сети также появились видео, снятые очевидцами происшествия. На кадрах с борта одного из танкеров показан момент столкновения и видна поврежденная емкость, из которой вытекает топливо.

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