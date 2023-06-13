Россиянин застрелил из ружья свою трехлетнюю дочь

В ночь с 12 на 13 июня житель Таймырского района застрелил из ружья свою трехлетнюю дочку. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Красноярского края.

— Трехлетняя девочка находилась на рыболовецкой точке «Дерябино» в 80 километрах от поселка Носок Таймырского Долгано-ненецкого муниципального района вместе со своей семьей, — говорится в сообщении.

Отец девочки чистил охотничье ружье, лицензии на содержание которого у него нет. В какой-то момент ружье выстрелило прямо в девочку. Родители отвезли ее в больницу с ранами головы и спины, однако спасти ребенка не удалось.

Сейчас прокуратура устанавливает причины и условия произошедшей трагедии. Кроме того, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», говорится в сообщении.

Похожая трагедия произошла осенью прошлого года в Тюменской области. Тогда мужчина взял с собой на охоту сына 2013 года рождения. В какой-то момент родитель перепутал отпрыска с животным и выстрелил в него. От полученных травм мальчик скончался на месте.