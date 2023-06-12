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В Калининграде произошел пожар в офисном здании на территории завода "Кварц"

В офисном здании на территории завода "Кварц" в Калининграде произошел пожар, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.

В Калининграде произошел пожар на территории завода "Кварц"
© РИА Новости

"Огнем охвачена кровля офисного здания на территории завода "Кварц" на площади около 130 кв. м. Сообщение о возгорании поступило около часа назад", - сказали в пресс-службе.

В ликвидации последствий происшествия принимают участие около 50 человек личного состава, задействовали 17 единиц техники. В том числе от МЧС России более 30 человек и 11 единиц техники, уточнили в ведомстве.

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