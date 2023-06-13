Очевидец описал момент столкновения двух танкеров на реке Лене

По предварительной информации, в результате случившегося в реку попало от 60 до 90 тонн топлива . На данный момент течь удалось устранить.

Напомним, что накануне произошло столкновение двух танкеров в Иркутской области. Одно из них был на ремонте в порту, другой перевозил бензин. Повредилась одна из цистерн, в которой было более 100 тонн топлива.