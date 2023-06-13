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Очевидец описал момент столкновения двух танкеров на реке Лене

Поврежденный танкер на реке Лене показали с максимально близкого расстояния. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды».

Очевидец описал момент столкновения двух танкеров на реке Лене
© ТК «Звезда»

Житель поселка Алексеевский, в районе которого произошло ЧП, раскрыл некоторые подробности произошедшего.

«Произошла течь заднего бака, и пошел резкий запах бензина», - рассказал Юрий Колпачков.

По предварительной информации, в результате случившегося в реку попало от 60 до 90 тонн топлива. На данный момент течь удалось устранить.

Напомним, что накануне произошло столкновение двух танкеров в Иркутской области. Одно из них был на ремонте в порту, другой перевозил бензин. Повредилась одна из цистерн, в которой было более 100 тонн топлива.

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