Во Франции школьник попал в больницу после удара молнии

На юге Франции близ Тулона 15-летний школьник после удара молнии был экстренно госпитализирован. Об этом сообщает в понедельник телеканал BFM.

По его данным, инцидент произошел в понедельник вечером, когда школьник ждал автобус на остановке, возвращаясь домой с занятий. Предположительно, молния ударила в стоявший поблизости 10-метровый кипарис.

Свидетели происшествия оказали первую помощь юноше, у которого после удара молнии произошла остановка сердца. На место оперативно прибыли находившиеся поблизости спасатели, они также вызвали вертолет для срочной эвакуации пострадавшего. По предварительным данным, сейчас его жизни ничто не угрожает.