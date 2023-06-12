На реке Лене столкнулись два грузовых судна

Два судна столкнулись на реке Лене в Иркутской области, кадры аварии публикует газета «Известия». Одно из суден, оборудованное специальными баками внушительных размеров с надписями «Опасно», получило повреждение. На кадрах видно, как из поврежденной камеры хранения выливается жидкость, предположительно, легковоспламеняющаяся.

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По предварительным данным, поврежденное судно носит название «Хабаров», оно доставляет топливо в Якутию.

Ранее самолеты тайваньской авиакомпании Eva Airways и тайской Thai Airways столкнулись в аэропорту Ханэда в Токио. Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе. У самолета Thai Airways заметны повреждения крыла. Обломок крыла нашли на взлетно-посадочной полосе.

В марте над штатом Флорида столкнулись два легкомоторных самолета. В результате погибли два человека. Летательные аппараты врезались друг в друга над озером, в результате чего обломки оказались в воде.