СК начал проверку после гибели рабочего, упавшего в шахту лифта в Москве

Рабочий упал в шахту лифта дома в Причальном проезде в Москве, следователи начали проверку. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

По предварительным данным, 12 июня в строящемся доме в Причальном проезде во время монтажных работ в лифтовой шахте рабочий упал со второго этажа и от полученных травм погиб.

"По данному факту Хорошевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.