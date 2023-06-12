Рабочий умер после падения в шахту лифта на западе Москвы
На строящемся объекте в Причальном проезде рабочий подрядной организации упал в шахту лифта. Об этом в понедельник, 12 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры города Москвы Людмила Нефедова.
Трагедия произошла в районе Хорошево-Мневники на западе столицы. От полученных травм мужчина 1958 года рождения скончался на месте до приезда скорой помощи.
Хорошевская межрайонная прокуратура ведет проверку, организованную по факту гибели рабочего.
9 июня в результате падения лифта в жилом доме в столичном районе Южное Тушино, по неподтвержденным данным, один человек погиб и еще один пострадал.
Похожий случай произошел в жилом комплексе на улице Верхние Поля. В жилом доме упал лифт вместе с подростком. В результате происшествия ребенок сломал ногу. По факту травмирования 16-летнего юноши было возбуждено уголовное дело.
В феврале аналогичная ситуация произошла на станции Чухлинка Московской железной дороги. В результате происшествия погиб один человек.