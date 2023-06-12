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Радиостанции Краснодарского края подверглись хакерской атаке

Хакерская атака на радиостанции Краснодарского края совершена в понедельник, в эфирах прозвучали фейковые сообщения, такая информация приводится в Telegram-канале оперштаба региона.

Радиостанции Краснодарского края подверглись хакерской атаке
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"На радиостанциях Краснодарского края произошла очередная хакерская атака. В эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе, Новопокровском, Кущевском, Гулькевичском районах прозвучали фейковые сообщения. Поддельный сигнал был оперативно прерван. В настоящий момент вещание радиостанций восстанавливают", - говорится в сообщении.

Эксперт заявил о возможности хакеров взламывать серверы радио и ТВ-каналов удаленно

В ведомстве не уточнили содержание сообщений, однако заявили, что цель провокации была в запугивании местных жителей: "Напоминаем, что достоверно о возможных угрозах могут сообщать исключительно официальные ведомства, государственные органы власти".

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