Радиостанции Краснодарского края подверглись хакерской атаке

Хакерская атака на радиостанции Краснодарского края совершена в понедельник, в эфирах прозвучали фейковые сообщения, такая информация приводится в Telegram-канале оперштаба региона.

"На радиостанциях Краснодарского края произошла очередная хакерская атака. В эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе, Новопокровском, Кущевском, Гулькевичском районах прозвучали фейковые сообщения. Поддельный сигнал был оперативно прерван. В настоящий момент вещание радиостанций восстанавливают", - говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили содержание сообщений, однако заявили, что цель провокации была в запугивании местных жителей: "Напоминаем, что достоверно о возможных угрозах могут сообщать исключительно официальные ведомства, государственные органы власти".