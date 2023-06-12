Пассажирский автобус загорелся на Донецкой улице в Москве

На юго-востоке Москвы произошло возгорание негородского автобуса № 650 коммерческого перевозчика «Таксомоторный парк №20». Об этом в понедельник, 12 июня, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

Автобус находился по адресу Донецкая улица, в районе 26 дома.

— Автобус загорелся на улица Донецкая, — сообщили в пресс-службе.

Возгорание было ликвидировано в 17:20. Пострадавших при пожаре не выявлено, причины происшествия устанавливаются, передает агентство городских новостей «Москва».