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Стали известны подробности об убитом в Стамбуле россиянине

Россиянин Вячеслав Нечипорчук приехал в Стамбул в пятницу, 9 июня, с тем, чтобы решить деловые вопросы и заодно сходить с друзьями на матч Лиги чемпионов. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

Источник уточнил, что 40-летний мужчина был юристом. Предположительно, он приехал в Стамбул по просьбе одного из клиентов.

После решения деловых вопросов и просмотра матча Вячеслав принял решение вернуться в отель. Затем он намеревался поехать в аэропорт. Дома в Москве его ждали жена и двухлетняя дочка.

По дороге в отель на него напали грабители и попытались отнять телефон. Попытка Вячеслава отбиться оказалась неудачной - один из них ударил его ножом в сердце.

Ранее сообщалось, что злоумышленники зарезали в центре Стамбула российского туриста.

Полиция расследует обстоятельства происшествия. Двое (по другим данным - трое) из четырех преступников задержаны. Остальные объявлены в розыск.

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