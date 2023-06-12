Мать найденных в джунглях после авиакатастрофы детей была жива еще 4 дня

Стали известны подробности спасения четверых детей в колумбийских джунглях через 40 дней после крушения самолета. В частности, старший ребенок рассказал, что их мать была жива еще 4 дня после авиакатастрофы, сообщает Caracol.

По словам подростка, их мать Магдалена Мукутуи заботилась о детях, пока была жива. Отец спасенных детей рассказал, что ему пока не удалось как следует поговорить с ними, потому что они до сих пор находятся в шоковом состоянии. Им оказывают медицинскую помощь в военном госпитале. После 40-дневных скитаний в джунглях дети истощены и обезвожены.

Спасенные дети - Лесли (13 лет), Солейни (9 лет), Тьен Нориэль (5 лет) и Кристин (1 год) путешествовали со своей матерью и пилотом в маленьком самолете, который упал 1 мая посреди густых джунглей. Все взрослые погибли, их тела были найдены в окрестностях аварии.

Тело Магдалены Мукутуи было обнаружено властями 16 мая, через несколько часов после того, как они обнаружили самолет Cessna C206, свисавший с деревьев. В тот же день они нашли тела Эрнандо Мурсии Моралеса, пилота, и Хермана Мендосы Эрнандеса, второго пилота, но от детей не осталось и следа. С этого момента начались их поиски.

В группу поиска вошли военные, спасатели, волонтеры и представители коренных индейских племен, которые съехались со всей страны. Семья Мукутуи принадлежит к местным коренным народам. Поиски проходили в крупнейшем национальном парке, где водится множество диких животных - ягуары, пумы и гарпии.