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На мусорном полигоне под Калининградом произошел пожар

Пожар произошел в понедельник на полигоне твердых коммунальных отходов в поселке Круглово Калининградской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

На мусорном полигоне под Калининградом произошел пожар
© РИА Новости

"На полигоне "Круглово" зафиксировано возгорание, вызванное чрезвычайно засушливой погодой. Возгорание, по предварительным данным, носит естественный характер. На полигон сейчас стягиваются силы для оперативного тушения очага возгорания", - сообщили в пресс-службе.

По информации регионального главка МЧС, задействовали 13 пожарных и 4 спецавтомобиля. Площадь возгорания уточняется.

Ранее в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за засухи. В мае 2023 года в регионе выпало всего около 5,5% осадков от климатической нормы. Такой продолжительный засушливый период привел к опасному явлению - почвенной засухе.

Министерство природных ресурсов и экологии области ввело запрет на посещение лесов с 8 июня на 21 день. Профессор Балтийского федерального университета имени И. Канта Галина Баринова ранее сообщала, что в апреле и мае 2023 года в области зафиксировали минимальное количество осадков за прошедшие 50-60 лет.

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