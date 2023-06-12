На мусорном полигоне под Калининградом произошел пожар

Пожар произошел в понедельник на полигоне твердых коммунальных отходов в поселке Круглово Калининградской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"На полигоне "Круглово" зафиксировано возгорание, вызванное чрезвычайно засушливой погодой. Возгорание, по предварительным данным, носит естественный характер. На полигон сейчас стягиваются силы для оперативного тушения очага возгорания", - сообщили в пресс-службе.

По информации регионального главка МЧС, задействовали 13 пожарных и 4 спецавтомобиля. Площадь возгорания уточняется.

Ранее в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за засухи. В мае 2023 года в регионе выпало всего около 5,5% осадков от климатической нормы. Такой продолжительный засушливый период привел к опасному явлению - почвенной засухе.