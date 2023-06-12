$82.64+0.5589.01+0.97

В Стамбуле зарезали российского туриста

Полиция Стамбула начала расследование обстоятельств гибели российского туриста Вячеслава Нечипорчука. Об этом пишет телеканал Habertürk.

В Стамбуле зарезали российского туриста
© globallookpress.com

По данным телеканала, инцидент произошел в центре Стамбула, на площади Таксим.

Четверо молодых людей подошли к российскому туристу и начали над ним насмехаться. Словесный конфликт перерос в потасовку, в ходе которой один из злоумышленников нанес Нечипорчуку удар в сердце.

Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь. По дороге в больницу 40-летний турист скончался.

В полиции Стамбула пояснили, что по горячим следам удалось задержать трех участников драки. Четвертый объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители