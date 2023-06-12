В Стамбуле зарезали российского туриста
Полиция Стамбула начала расследование обстоятельств гибели российского туриста Вячеслава Нечипорчука. Об этом пишет телеканал Habertürk.
По данным телеканала, инцидент произошел в центре Стамбула, на площади Таксим.
Четверо молодых людей подошли к российскому туристу и начали над ним насмехаться. Словесный конфликт перерос в потасовку, в ходе которой один из злоумышленников нанес Нечипорчуку удар в сердце.
Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь. По дороге в больницу 40-летний турист скончался.
В полиции Стамбула пояснили, что по горячим следам удалось задержать трех участников драки. Четвертый объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».
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