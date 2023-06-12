В Стамбуле зарезали российского туриста

Полиция Стамбула начала расследование обстоятельств гибели российского туриста Вячеслава Нечипорчука. Об этом пишет телеканал Habertürk.

По данным телеканала, инцидент произошел в центре Стамбула, на площади Таксим.

Четверо молодых людей подошли к российскому туристу и начали над ним насмехаться. Словесный конфликт перерос в потасовку, в ходе которой один из злоумышленников нанес Нечипорчуку удар в сердце.

Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь. По дороге в больницу 40-летний турист скончался.