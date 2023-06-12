Фура загорелась на внутренней стороне МКАД
Грузовой автомобиль загорелся на внутренней стороне 27 километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом в понедельник, 12 июня, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
Возгорание транспортного средства произошло на развязке МКАД с Липецкой улицей.
— На внутренней стороне 27 км МКАД перед развязкой с улицей Липецкая произошло возгорание грузового автомобиля, — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают столичные оперативники, обстоятельства пожара уточняются. Движение по дорожному полотну осуществляется по двум полосам из пяти. По предварительной информации, возгорание произошло из-за технической неисправности транспортного средства, передает агентство городских новостей «Москва».
Другое возгорание транспортного средства произошло 26 мая на 81-м километре МКАД. Мотоцикл столкнулся с автомобилем и загорелся. Площадь пожара составила два квадратных метра.