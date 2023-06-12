Фура загорелась на внутренней стороне МКАД

Грузовой автомобиль загорелся на внутренней стороне 27 километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом в понедельник, 12 июня, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

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Возгорание транспортного средства произошло на развязке МКАД с Липецкой улицей.

— На внутренней стороне 27 км МКАД перед развязкой с улицей Липецкая произошло возгорание грузового автомобиля, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают столичные оперативники, обстоятельства пожара уточняются. Движение по дорожному полотну осуществляется по двум полосам из пяти. По предварительной информации, возгорание произошло из-за технической неисправности транспортного средства, передает агентство городских новостей «Москва».