Дедушка найденных в джунглях детей рассказал, как они выжили

Дети выжили в колумбийских джунглях благодаря муке и фруктам, рассказал Фиденсио Валенсия, двоюродный дедушка несовершеннолетних пассажиров разбившегося в мае самолета Cessna 206. Об этом пишет портал Universal.

По данным портала, спасатели обнаружили детей через 40 дней после крушения самолета.

Валенсия отметил, что после крушения дети взяли немного муки. Она помогла им выжить в первые дни после катастрофы.

В дальнейшем юные путешественники собирали и ели фрукты, уточнил дедушка.

Напомним, что борт местной авиакомпании 1 мая совершал рейс из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, когда у него отказал двигатель.

Власти страны направили к предполагаемому месту крушения спасательные команды. Самолет был обнаружен через 370 часов. На его борту находилось только тело пилота, второй пилот и пятеро пассажиров отсутствовали.