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Дедушка найденных в джунглях детей рассказал, как они выжили

Дети выжили в колумбийских джунглях благодаря муке и фруктам, рассказал Фиденсио Валенсия, двоюродный дедушка несовершеннолетних пассажиров разбившегося в мае самолета Cessna 206. Об этом пишет портал Universal.

Дедушка найденных в джунглях детей рассказал, как они выжили
© Twitter

По данным портала, спасатели обнаружили детей через 40 дней после крушения самолета.

Валенсия отметил, что после крушения дети взяли немного муки. Она помогла им выжить в первые дни после катастрофы.

В дальнейшем юные путешественники собирали и ели фрукты, уточнил дедушка.

Напомним, что борт местной авиакомпании 1 мая совершал рейс из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, когда у него отказал двигатель.

Власти страны направили к предполагаемому месту крушения спасательные команды. Самолет был обнаружен через 370 часов. На его борту находилось только тело пилота, второй пилот и пятеро пассажиров отсутствовали.

Тела второго пилота и пассажирки, многодетной матери, были все же обнаружены позднее. Детей удалось найти через 40 дней.

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