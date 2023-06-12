В Пулково отложили вылет лайнера из-за пчел

В аэропорту Пулково отложили вылет лайнера из-за пчел
В петербургском аэропорту Пулково из-за нашествия пчел отложили рейс перевозчика Nordwind Airlines. Об этом пишет РЕН ТВ.
Источник пояснил, что инцидент произошел с лайнером авиакомпании, который должен был вылететь по маршруту «Санкт-Петербург-Казань».
По словам собеседника телеканала, перед посадкой пассажиров трап буквально облепили пчелы. Сотрудники аэропорта приняли решение отложить рейс и заменить трап.
Кроме того, уточнил источник, атака пчел привела к задержке рейса на Москву.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что в мае 2023 года сотни пчел заполонили район Энсино в Лос-Анджелесе (США). По мнению экспертов, такое поведение насекомых было вызвано повреждением крупного улья при ремонте одного из частных домов.
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