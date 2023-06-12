В Пулково отложили вылет лайнера из-за пчел

В петербургском аэропорту Пулково из-за нашествия пчел отложили рейс перевозчика Nordwind Airlines. Об этом пишет РЕН ТВ.

Источник пояснил, что инцидент произошел с лайнером авиакомпании, который должен был вылететь по маршруту «Санкт-Петербург-Казань».

По словам собеседника телеканала, перед посадкой пассажиров трап буквально облепили пчелы. Сотрудники аэропорта приняли решение отложить рейс и заменить трап.

Кроме того, уточнил источник, атака пчел привела к задержке рейса на Москву.

Обстоятельства происшествия уточняются.