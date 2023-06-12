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Habertürk: В Стамбуле вымогатели зарезали российского туриста

Россиянин погиб в центре Стамбула после драки с вымогателями. Об этом передает телеканал Habertürk.

В Стамбуле зарезали российского туриста
© globallookpress.com

— В Таксиме, Стамбул, произошел буквально ужас. Российский турист Вячеслав Нечипорчук, который подрался с четырьмя людьми, которые, по слухам, были вымогателями, был зарезан, — говорится в материале.

Напавшие ударили ножом в сердце туриста, поскольку тот отказался отдавать свой телефон злоумышленникам и оказал им сопротивление. Полиция начала расследование по данному факту, передает РИА Новости.

Между российскими и украинскими футболистами произошла драка 13 февраля в одном из турецких отелей. По данным СМИ, потасовка произошла во время третьего тренировочного сбора, проходящего в Анталье. Факт драки подтвердили в турецком отеле.

Турция отказалась заселять российских и украинских туристов в разные отели в этом году. Как рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» эксперт по туризму Николай Мельник, такое решение было принято в том числе потому, что украинские туристы не конфликтуют с окружающими и приезжают на отдых с другой целью. По его мнению, такие туристы достаточно обеспеченные люди, они хотят просто отдохнуть и не ищут конфликтов.

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