В Стамбуле зарезали российского туриста

Между российскими и украинскими футболистами произошла драка 13 февраля в одном из турецких отелей. По данным СМИ, потасовка произошла во время третьего тренировочного сбора, проходящего в Анталье. Факт драки подтвердили в турецком отеле.

Турция отказалась заселять российских и украинских туристов в разные отели в этом году. Как рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» эксперт по туризму Николай Мельник, такое решение было принято в том числе потому, что украинские туристы не конфликтуют с окружающими и приезжают на отдых с другой целью. По его мнению, такие туристы достаточно обеспеченные люди, они хотят просто отдохнуть и не ищут конфликтов.