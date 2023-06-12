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Стало известно о состоянии жены убитого в Новой Москве депутата

Супруга депутата из ХМАО Александра Колодича, которого нашли убитым в Новой Москве, находится в тяжелом состоянии. Подробности произошедшего стали известны источнику РЕН ТВ.

Стало известно о состоянии жены убитого в Новой Москве депутата
© Lenta.ru

По данным телеканала, женщина находится без сознания в одном из медицинских учреждений Москвы. Сейчас врачи делают ей переливание крови, уточняет источник. Полицейские нашли 55-летнюю супругу Колодича со множественными ножевыми ранениями.

Депутата из ХМАО Александра Колодича нашли мертвым в поселении Сосенское в Новой Москве 12 июня. Тело 58-летнего российского политика было найдено в подвале частного дома. Отмечается, что на нем обнаружены признаки насильственной смерти.

По подозрению в нападении задержали 39-летнего рабочего, который занимался участком пары. Задержание мужчины подтверждает и источник телеканала РЕН ТВ.

«Рабочий, помогавший депутату на участке, зарезал его, закопал тело в подвале дома, а сам сбежал», — сообщил он.

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