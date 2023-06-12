Уголовное дело возбудили по факту убийства депутата в Новой Москве

Уголовное дело возбудили по факту убийства мужчины в Новой Москве
Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства мужчины в поселении Сосенское. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 12 июня, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По ее словам, убитого закопали в подвале частного дома. По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Убийство».
В скором времени суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения: злоумышленника заключат под стражу.
Убитым предположительно является депутат из Югры Александр Колодич. Также правоохранители нашли в доме 55-летнюю супругу убитого, прибывшие медики диагностировали у женщины множественные ножевые ранения. Ее госпитализировали. В нападении на семью подозревают рабочего, помогавшего им в уходе за приусадебным участком.