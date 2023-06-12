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Уголовное дело возбудили по факту убийства мужчины в Новой Москве

Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства мужчины в поселении Сосенское. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 12 июня, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Уголовное дело возбудили по факту убийства депутата в Новой Москве
© Вечерняя Москва

По ее словам, убитого закопали в подвале частного дома. По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Убийство».

В скором времени суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения: злоумышленника заключат под стражу.

Убитым предположительно является депутат из Югры Александр Колодич. Также правоохранители нашли в доме 55-летнюю супругу убитого, прибывшие медики диагностировали у женщины множественные ножевые ранения. Ее госпитализировали. В нападении на семью подозревают рабочего, помогавшего им в уходе за приусадебным участком.

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