Уголовное дело возбудили по факту убийства депутата в Новой Москве

Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства мужчины в поселении Сосенское. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 12 июня, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, убитого закопали в подвале частного дома. По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Убийство».

В скором времени суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения: злоумышленника заключат под стражу.