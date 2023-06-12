Самолет подал сигнал об экстренной посадке в небе над Волгоградом

Лайнер авиакомпании «Победа» , летевший по маршруту Москва-Сочи, подал сигнал об отказе электроники над Волгоградом . Об этом пишет портал V1.RU со ссылкой на источник.

Спутниковый сервис Flightradar показал, что лайнер развернулся над Волго-Ахтубинской поймой, направился в сторону Волгограда, сделал три круга над городом и полетел дальше дальше по маршруту в Сочи через Астраханскую область.