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Самолет подал сигнал об экстренной посадке в небе над Волгоградом

Лайнер авиакомпании «Победа», летевший по маршруту Москва-Сочи, подал сигнал об отказе электроники над Волгоградом. Об этом пишет портал V1.RU со ссылкой на источник.

Самолет подал сигнал об экстренной посадке в небе над Волгоградом
© РИА Новости

По данным портала, командир самолета уведомил диспетчеров международного аэропорта города о намерении совершить экстренную посадку.

Сотрудники аэропорта вызвали на взлетную полосу специалистов экстренных служб.

Вместе с тем, пояснил источник, экипаж принял решение продолжить полет.

Спутниковый сервис Flightradar показал, что лайнер развернулся над Волго-Ахтубинской поймой, направился в сторону Волгограда, сделал три круга над городом и полетел дальше дальше по маршруту в Сочи через Астраханскую область.

В настоящее время полет проходит в штатном режиме, сообщает РЕН ТВ.

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