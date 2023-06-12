Самолет подал сигнал об экстренной посадке в небе над Волгоградом
Лайнер авиакомпании «Победа», летевший по маршруту Москва-Сочи, подал сигнал об отказе электроники над Волгоградом. Об этом пишет портал V1.RU со ссылкой на источник.
По данным портала, командир самолета уведомил диспетчеров международного аэропорта города о намерении совершить экстренную посадку.
Сотрудники аэропорта вызвали на взлетную полосу специалистов экстренных служб.
Вместе с тем, пояснил источник, экипаж принял решение продолжить полет.
Спутниковый сервис Flightradar показал, что лайнер развернулся над Волго-Ахтубинской поймой, направился в сторону Волгограда, сделал три круга над городом и полетел дальше дальше по маршруту в Сочи через Астраханскую область.
В настоящее время полет проходит в штатном режиме, сообщает РЕН ТВ.
Рамблер: главные новости