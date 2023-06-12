Стало известно об атаке дронов на поезд в Белгородской области

В Белгородской области поезд сошел с рельс из-за атаки двух беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По информации Baza, грузовой поезд подорвали вечером 10 июня.

«По словам машиниста поезда «Лиски — Старый Оскол» около 22:00 локомотив был атакован дронами-камикадзе. Один из них взорвался перед локомотивом, а второй попал в хвостовую часть», — отмечается в публикации.

Сообщается, что в результате атаки дронами 15 пустых вагонов опрокинулись.

Кроме того, повреждения получили железнодорожное полотно и контактные опоры. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области восстановили в полном объеме движение поездов на перегоне Хлевище — Бирюч после схода локомотива и 15 пустых вагонов грузового поезда.