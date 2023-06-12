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СМИ: В Новой Москве убит депутат из Югры Александр Колодич

В Новой Москве убит депутат из Югры Александр Колодич. Об этом стало известно в понедельник, 12 июня.

В Новой Москве убит депутат из Югры
© Вечерняя Москва

Тело 58-летнего мужчины обнаружили в подвале частного дома с признаками насильственной смерти. Также правоохранители нашли 55-летнюю супругу убитого, прибывшие медики диагностировали у женщины множественные ножевые ранения. Ее госпитализировали.

В нападении на семью подозревают рабочего, помогавшего им в уходе за приусадебным участком. В ближайшее время 39-летнему мужчине изберут меру пресечения. Дело находится на контроле у московской прокуратуры, передает Telegram-канал «112».

В начале февраля сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по делу о похищении и убийстве депутата Госдумы Марка Горячева, совершенных в 1997 году.

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