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В Москве произошла массовая драка из-за мангала

В Терлецком парке в Москве произошла массовая драка. Отдыхающие не смогли поделить мангал для жарки шашлыков. Об этом сообщается в Telergam-канале 112.

В Москве произошла массовая драка из-за мангала
© РИА Новости

По данным издания, в соседних беседках отдыхали две компании москвичей. Каждая группа считала, что должна первой воспользоваться единственным мангалом, в результате чего возник конфликт. В какой-то момент он перерос в массовую драку. Один из участников достал нож, которым он не успел воспользоваться.

В ходе конфликта пострадал человек. Ему понадобилась срочная медицинская помощь. Сейчас пострадавший находится в городской клинической больнице с подозрением на сотрясение головного мозга.

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Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто из участников драки нанес травмы мужчине. Однако возле беседок нет камер видеонаблюдения, поэтому восстановить ход событий будет сложно. Уточняется, что пострадавший не написал заявление в полицию.

Ранее в Новосибирске на проезжей части дороги произошла массовая драка.

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