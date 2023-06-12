В Москве произошла массовая драка из-за мангала

В Терлецком парке в Москве произошла массовая драка. Отдыхающие не смогли поделить мангал для жарки шашлыков. Об этом сообщается в Telergam-канале 112.

По данным издания, в соседних беседках отдыхали две компании москвичей. Каждая группа считала, что должна первой воспользоваться единственным мангалом, в результате чего возник конфликт. В какой-то момент он перерос в массовую драку. Один из участников достал нож, которым он не успел воспользоваться.

В ходе конфликта пострадал человек. Ему понадобилась срочная медицинская помощь. Сейчас пострадавший находится в городской клинической больнице с подозрением на сотрясение головного мозга.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто из участников драки нанес травмы мужчине. Однако возле беседок нет камер видеонаблюдения, поэтому восстановить ход событий будет сложно. Уточняется, что пострадавший не написал заявление в полицию.