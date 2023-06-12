Пациентка загорелась во время операции в Москве

Во время проведения операции в НИИ имени Склифосовского неожиданно загорелась пациентка. Пострадавшая не может добиться выплаты компенсации от больницы. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, девушка была доставлена в НИИ имени Склифосовского с переломом плеча. Во время проведения операции на столе произошло возгорание. Белье девушки, пропитанное антисептиком, мгновенно загорелось. По предварительным данным, во время операции произошло короткое замыкание. Оно и стало причиной возникновения пожара.

Девушке потребовалось длительное лечение. Она проходит его за свой счет, так как не может добиться получения компенсации. В НИИ имени Склифосовского расценили произошедшее как несчастный случай. По словам пострадавшей, в больнице ей не дают записи с камер видеонаблюдения, утверждая, что они не сохранились. Без них полицейские не могут продолжить расследование уголовного дела. Девушка также обратилась в прокуратуру, Администрацию Президента и Минздрав, однако добиться компенсации понесенных расходов она не может.