Пациентка загорелась во время операции в Москве

В НИИ имени Склифосовского загорелась пациентка во время операции
Во время проведения операции в НИИ имени Склифосовского неожиданно загорелась пациентка. Пострадавшая не может добиться выплаты компенсации от больницы. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.
По данным издания, девушка была доставлена в НИИ имени Склифосовского с переломом плеча. Во время проведения операции на столе произошло возгорание. Белье девушки, пропитанное антисептиком, мгновенно загорелось. По предварительным данным, во время операции произошло короткое замыкание. Оно и стало причиной возникновения пожара.
Врачи оказали девушке необходимую помощь. У нее диагностировали сильный ожог спины. Уточняется, что хирург, проводивший операцию, также получил ожог рук.
Девушке потребовалось длительное лечение. Она проходит его за свой счет, так как не может добиться получения компенсации. В НИИ имени Склифосовского расценили произошедшее как несчастный случай. По словам пострадавшей, в больнице ей не дают записи с камер видеонаблюдения, утверждая, что они не сохранились. Без них полицейские не могут продолжить расследование уголовного дела. Девушка также обратилась в прокуратуру, Администрацию Президента и Минздрав, однако добиться компенсации понесенных расходов она не может.
Ранее осколки от упавшего стекла едва не лишили пациентку красноярской поликлиники глаза.