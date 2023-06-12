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В Московском аэропорту мужчина скончался на глазах у сотрудников

В столичном аэропорту Шереметьев один из пассажиров проглотил пакет с, предположительно, запрещенными веществами и скончался на глазах у сотрудников. Об этом пишет портал «Мослента».

В Шереметьево мужчина проглотил наркотики при досмотре и умер
© РИА Новости

Сообщается, что 40-летний мужчина собирался вылететь в Стамбул. При личном досмотре сотрудники таможенной службы заметили у него пакет и предположили, что в нем могут находиться запрещенные вещества.

Испугавшись задержания, пассажир проглотил пакет, после чего ему сразу стало плохо. Спасти его не удалось.

Ранее в Москве арестовали американского музыканта Трэвиса Лика по подозрению в сбыте наркотиков. Хамовнический суд арестовал его до 6 августа. До этого также была арестована знакомая музыканта — гражданка РФ Валерия Гробанюк. Им обоим грозит до 12 лет лишения свободы в случае признания вины.

Лик ранее служил в воздушно-десантных войсках США, а в России продюсировал группы «Тараканы», Louna и «Слот».

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