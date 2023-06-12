В Шереметьево мужчина проглотил наркотики при досмотре и умер

В столичном аэропорту Шереметьев один из пассажиров проглотил пакет с, предположительно, запрещенными веществами и скончался на глазах у сотрудников. Об этом пишет портал «Мослента».

Сообщается, что 40-летний мужчина собирался вылететь в Стамбул. При личном досмотре сотрудники таможенной службы заметили у него пакет и предположили, что в нем могут находиться запрещенные вещества.

Испугавшись задержания, пассажир проглотил пакет, после чего ему сразу стало плохо. Спасти его не удалось.

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