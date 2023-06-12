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В Башкирии девушка сорвалась с высоты в Киндерлинской пещере

Девушка сорвалась с шестиметровой высоты в Киндерлинской пещере в Гафурийском районе Башкирии. Ее спасение длилось около семи часов, сообщили в ГУ МЧС по республике.

Девушка сорвалась с высоты в Киндерлинской пещере
© Wikipedia

"Установлено, что девушка находилась в составе группы из нескольких человек, группа не была зарегистрирована в МЧС России и была без специального оборудования. В процессе обследования пещеры девушка сорвалась с шестиметровой высоты и получила травмы головы и таза", - сообщили в ведомстве.

Девушка 23 лет была внутри пещеры в 2,5 км от входа. По данным управления, протяженность пещеры составляет около 15 км, глубина - 128 м. В ходе спасательной операции, которая длилась порядка семи часов, спасатели добрались до пострадавшей и оказали первую помощь. Ее закрепили на специальные жесткие носилки для узких пространств. Чтобы вытащить девушку, сотрудники МЧС осуществили четыре вертикальных подъема и три спуска.

Пострадавшую доставили в больницу города Стерлитамака. Ее состояние врачами оценивается как средней тяжести.

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