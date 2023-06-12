Слушание по делу об убийстве Абэ отменили из-за подозрительного предмета в суде

Первое предварительное слушание по делу безработного Тэцуя Ямагами, застрелившего экс-премьера Японии Синдзо Абэ, которое должно было пройти в понедельник в окружном суде города Нара, отменено из-за подозрительного предмета, доставленного в здание инстанции. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что речь идет о пакете, отправитель которого неизвестен. Полиция направила на место группу специалистов по работе со взрывчатыми веществами для проведения проверки. Сотрудники и посетители суда выведены на улицу в целях обеспечения безопасности. Слушание должно было состояться во второй половине дня.

Бывший военный моряк Ямагами 8 июля прошлого года выстрелом в спину убил экс-премьера Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц города Нара, расположенного на юго-западе острова Хонсю. Ямагами использовал при этом многоствольное стрелковое устройство, которое сам сделал и испытал. Стрелявший был схвачен охраной убитого политика на месте преступления.