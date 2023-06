Стала известна причина смерти Унабомбера

Американец Тед Качинский, более известный под псевдонимом Унабомбер, совершил самоубийство, передает Associated Press со ссылкой на четыре источника. 81-летний Качинский, у которого диагностировали терминальную стадию рака, был обнаружен в бессознательном состоянии в своей камере в тюремной клинике в Северной Каролине. Медики провели реанимационные мероприятия, затем перевезли в госпиталь, где 10 июня утром он ушел из жизни.

Качинский считал, что таким образом он борется против технологического развития. В 1995 году он отправил ФБР свой манифест, состоящий из 35 тысяч слов и озаглавленный «Индустриальное общество и его будущее». Под угрозой продолжения терактов он потребовал, чтобы его работу опубликовали в The New York Times и The Washington Post. Газеты согласились на публикацию по совету руководства ФБР и Министерства Юстиции США.