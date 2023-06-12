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Стала известна причина смерти Унабомбера

Американец Тед Качинский, более известный под псевдонимом Унабомбер, совершил самоубийство, передает Associated Press со ссылкой на четыре источника. 81-летний Качинский, у которого диагностировали терминальную стадию рака, был обнаружен в бессознательном состоянии в своей камере в тюремной клинике в Северной Каролине. Медики провели реанимационные мероприятия, затем перевезли в госпиталь, где 10 июня утром он ушел из жизни.

Стала известна причина смерти Унабомбера
© globallookpress.com

Качинский получил пожизненный срок без возможности условно-досрочного освобождения в 1990-х за серию терактов с использованием почтовых бомб, направленных против университетов и научных учреждений. Он занимался этим на протяжении более десяти лет. В результате действий Качинского погибли три человека и 23 были ранены. Его никнейм Унабомбер образован из слов University и Airlines, с добавлением слова «bomber».

Качинский считал, что таким образом он борется против технологического развития. В 1995 году он отправил ФБР свой манифест, состоящий из 35 тысяч слов и озаглавленный «Индустриальное общество и его будущее». Под угрозой продолжения терактов он потребовал, чтобы его работу опубликовали в The New York Times и The Washington Post. Газеты согласились на публикацию по совету руководства ФБР и Министерства Юстиции США.

Унабомбер найден мертвым в тюремной камере

Эта публикация, а также помощь брала Теда Качинского и его жены Линды Патрик помогли раскрыть личность Унабомбера. После этого Качинский был арестован в своем доме в штате Монтана. Он признал вину и избежал смертной казни.

5 июня стало известно о смерти бывшего сотрудника высшего ранга Федерального бюро расследований, агента советской и российской разведки Роберта Ханссена. Он скончался в возрасте 79 лет. По информации Федерального Бюро тюрем США, его тело было найдено в тюремной камере.

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