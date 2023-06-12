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В Якутске загорелся мусорный полигон

Пожарные с раннего утра тушат возгорание на полигоне твердых бытовых отходов города Якутска. Огонь может перекинуться на лесной массив, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства региона.

В Якутске загорелся мусорный полигон
© РИА Новости

"На месте работают пожарные расчеты и более 15 единиц техники. Руководит тушением пожара от города заместитель мэра Егор Кардашевский. Существует угроза перекидывания огня на лесной массив. Принимаются все превентивные меры по недопущению перекидывания огня на лесной массив, также решается вопрос привлечения дополнительных сил и средств", - рассказали в министерстве.

По информации республиканских властей, возгорание началось в 07:00 (01:00 мск), пожар возник на 9-м км Вилюйского тракта. По состоянию на 11:00 (05:00 мск), площадь возгорания составляла более 600 кв. м. К тушению привлечены бульдозеры, погрузчики, самосвальная техника, водовозки, также на место прибыли экипажи противопожарной службы. Ведется отсыпка, обваловка очагов возгорания песком, проливка водой.

Информация об инциденте направлена в местные управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора, а также в якутскую природоохранную прокуратуру.

Городской полигон ТБО на 9-м км Вилюйского тракта является объектом федерального экологического надзора.

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