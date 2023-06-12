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Екатеринбуржцы устроили массовую потасовку возле торгового центра

В Екатеринбурге толпа мужчину устроила потасовку возле торгового центра «Яблоко». Информация об этом появилась в соцсети.

Екатеринбуржцы устроили массовую потасовку возле торгового центра
© ТАСС

«Толпа парней что-то не могли поделить и устроили потасовку. В результате одного из парней отправили в нокаут», — сообщил очевидец в telegram-канале «Безумный ЕКБ|Новости Екатеринбурга».

Инцидент произошел утром 11 июня, причины конфликта неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. Там сообщили, что сообщений о произошедшем в полицию не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что ночью 21 мая в Екатеринбурге возле торгового центра «Гринвич» толпа мужчин устроила потасовку. По словам очевидца, в драке участвовали более 15 человек.

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