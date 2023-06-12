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Жительница Москвы отдала мужчине с сайта знакомств 120 тысяч рублей за чистку кармы

Молодая москвичка познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Он предложил ей магические услуги, выманил 120 тысяч рублей, а потом «скончался», сообщает Telegram-канал Mash.

Москвичка отдала мужчине с сайта знакомств 120 тысяч рублей за чистку кармы
© Вечерняя Москва

19-летняя жительница столицы девять месяцев отдавала деньги молодому человеку с сайта знакомств. Она познакомилась с ним еще в прошлом году. В ходе переписки мужчина сообщил ей, что обладает магическим даром и может почистить ей карму.

Иногда за «работу» он брал с нее небольшие суммы — по 4-5 тысяч рублей, периодически — больше 30 тысяч рублей. Когда общая сумма переданных денег превысила 120 тысяч, «маг» написал девушке предсмертное письмо и умер.

Но через три месяца аккаунт «колдуна» снова ожил. Только тогда москвичка отправилась с заявлением в полицию, пишет Mash.

10 мая в столице задержали 22-летнего мошенника, который под видом женщины-экстрасенса похитил деньги у местной жительницы. 28-летняя москвичка решила воспользоваться магическими услугами и в интернете нашла мага, который согласился помочь ей с жизненными трудностями.

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