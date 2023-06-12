Москвичка отдала мужчине с сайта знакомств 120 тысяч рублей за чистку кармы

Молодая москвичка познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Он предложил ей магические услуги, выманил 120 тысяч рублей, а потом «скончался», сообщает Telegram-канал Mash.

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19-летняя жительница столицы девять месяцев отдавала деньги молодому человеку с сайта знакомств. Она познакомилась с ним еще в прошлом году. В ходе переписки мужчина сообщил ей, что обладает магическим даром и может почистить ей карму.

Иногда за «работу» он брал с нее небольшие суммы — по 4-5 тысяч рублей, периодически — больше 30 тысяч рублей. Когда общая сумма переданных денег превысила 120 тысяч, «маг» написал девушке предсмертное письмо и умер.

Но через три месяца аккаунт «колдуна» снова ожил. Только тогда москвичка отправилась с заявлением в полицию, пишет Mash.