Масштабный пожар в гостинице в Москве: Эвакуированы около 50 человек

В Москве из-за пожара эвакуированы около 50 человек из гостиницы
На северо-востоке Москвы на проспекте Мира произошел пожар в гостинице, были эвакуированы около 50 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Загорелись потолочные перекрытия в одном из номеров. В целях безопасности эвакуировали порядка 50 человек", — заявил агентству собеседник.
Пожарные борются с огнем. Информации о пострадавших не поступала. По указанному адресу находится гостиница Tolstoy Apart. Площадь возгорания составляет 60 кв. метров, пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности (всего в столице пять номеров сложности пожаров).
Ранее сообщалось, что в московском автосервисе загорелся автомобильный сервис на площади 600 квадратных метров. Также смертоносный лесной пожар произошел в Казахстане. Президент республики Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил орденом Курмет 14 погибших при борьбе с огнем в Абайской области. Все погибшие — сотрудники Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы" в Успенском, Центральном и Жерновском лесничествах, в том числе шесть государственных инспекторов по охране территорий, четыре водителя и руководитель Успенского лесничества.