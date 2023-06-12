Масштабный пожар в гостинице в Москве: Эвакуированы около 50 человек

На северо-востоке Москвы на проспекте Мира произошел пожар в гостинице, были эвакуированы около 50 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Загорелись потолочные перекрытия в одном из номеров. В целях безопасности эвакуировали порядка 50 человек", — заявил агентству собеседник.

Пожарные борются с огнем. Информации о пострадавших не поступала. По указанному адресу находится гостиница Tolstoy Apart. Площадь возгорания составляет 60 кв. метров, пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности (всего в столице пять номеров сложности пожаров).