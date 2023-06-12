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В Москве из-за пожара эвакуированы около 50 человек из гостиницы

На северо-востоке Москвы на проспекте Мира произошел пожар в гостинице, были эвакуированы около 50 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Масштабный пожар в гостинице в Москве: Эвакуированы около 50 человек
© РИА Новости

"Загорелись потолочные перекрытия в одном из номеров. В целях безопасности эвакуировали порядка 50 человек", — заявил агентству собеседник.

Пожарные борются с огнем. Информации о пострадавших не поступала. По указанному адресу находится гостиница Tolstoy Apart. Площадь возгорания составляет 60 кв. метров, пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности (всего в столице пять номеров сложности пожаров).

Ранее сообщалось, что в московском автосервисе загорелся автомобильный сервис на площади 600 квадратных метров. Также смертоносный лесной пожар произошел в Казахстане. Президент республики Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил орденом Курмет 14 погибших при борьбе с огнем в Абайской области. Все погибшие — сотрудники Новошульбинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы" в Успенском, Центральном и Жерновском лесничествах, в том числе шесть государственных инспекторов по охране территорий, четыре водителя и руководитель Успенского лесничества.

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