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Пожар в здании бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге ликвидирован

Пожар в здании бывшего следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге ликвидирован.

Пожар в здании бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге ликвидирован
© РИА Новости

Об этом сообщило городское управление МЧС.

Отмечается, что никто не пострадал.

Площадь пожара в двухэтажном неэксплуатируемом здании на Арсенальной набережной составила 50 кв. м.

К тушению пожара было привлечено 15 человек личного состава МЧС, задействовано три единицы спасательной техники.

Ранее сайт Nation News сообщал, что в Свердловской области задержали местного жителя за поджог травы, который привёл к возникновению крупного природного пожара площадью 270 га.

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