Вице-премьер РФ едва не попал под обстрел в Херсонской области

Минпромторг: Мантуров был в Херсонской области, позже по тому месту ВСУ ударили ракетой
Минпромторг сообщил РИА Новости, что вице-премьер РФ и министр промышленности и торговли Денис Мантуров посещал Херсонскую область. Через несколько минут после его отъезда по месту прибытия чиновника был нанесен ракетный удар.
«Накануне вице-премьер ездил в Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий и обеспечение их товарами первой необходимости, в том числе лекарствами и продовольствием», — сообщили в Минпромторге.
Также в пресс-службе министерства утвердительно ответили на вопрос о правдивости информации, что по месту, где находился чиновник, позже был нанесен удар британскими ракетами Storm Shadow.
10 июня Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о том, что по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке были нанесены удары, предположительно, ракетами Storm Shadow. Также он сообщил о том, что интенсивные удары по населенному пункту Железный порт велись всю ночь, был разрушен отель «Позитив».