Вице-премьер РФ едва не попал под обстрел в Херсонской области

Минпромторг сообщил РИА Новости, что вице-премьер РФ и министр промышленности и торговли Денис Мантуров посещал Херсонскую область. Через несколько минут после его отъезда по месту прибытия чиновника был нанесен ракетный удар.

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«Накануне вице-премьер ездил в Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий и обеспечение их товарами первой необходимости, в том числе лекарствами и продовольствием», — сообщили в Минпромторге.

Также в пресс-службе министерства утвердительно ответили на вопрос о правдивости информации, что по месту, где находился чиновник, позже был нанесен удар британскими ракетами Storm Shadow.