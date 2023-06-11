МЧС сообщило о пожаре на территории бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге

Пожар тушат на территории бывшего СИЗО «Кресты» в центре Петербурга, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу городского главка МЧС.

По данным экстренного ведомства, возгорание началось 11 июня в здании на Арсенальной набережной Петербурга.

«В 19.42 (совпадает с мск. — «Газета.Ru») поступило сообщение о пожаре по адресу: Арсенальная набережная, 7. В двухэтажном неэксплуатируемом здании происходит горение на площади 50 кв.метров», — сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, что сообщений о пострадавших не поступало. Пожар тушат силами 15 сотрудников МЧС и трех единиц техники.

На Арсенальной набережной, 7 в Петербурге находится бывший комплекс СИЗО «Кресты» — одно из самых известных в России пенитенциарных учреждений, которое было открыто в Петербурге в 1892 году.

Здания комплекса внесены в реестр объектов культурного наследия народов России.