МЧС сообщило о пожаре на территории бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге
Пожар тушат на территории бывшего СИЗО «Кресты» в центре Петербурга, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу городского главка МЧС.
По данным экстренного ведомства, возгорание началось 11 июня в здании на Арсенальной набережной Петербурга.
«В 19.42 (совпадает с мск. — «Газета.Ru») поступило сообщение о пожаре по адресу: Арсенальная набережная, 7. В двухэтажном неэксплуатируемом здании происходит горение на площади 50 кв.метров», — сообщили в МЧС.
В ведомстве отметили, что сообщений о пострадавших не поступало. Пожар тушат силами 15 сотрудников МЧС и трех единиц техники.
На Арсенальной набережной, 7 в Петербурге находится бывший комплекс СИЗО «Кресты» — одно из самых известных в России пенитенциарных учреждений, которое было открыто в Петербурге в 1892 году.
Здания комплекса внесены в реестр объектов культурного наследия народов России.
В феврале 1992 года арестанты петербургского СИЗО «Кресты» попытались совершить побег, взяв в заложники конвоиров по пути на прогулку. Преступники угрожали заточками и муляжами гранат из хлебного мякиша. О том, что требовали преступники для сохранения жизней сотрудникам колонии, как проходил штурм, почему план побега оказался неудачным и стал отправной точкой к усилению мер безопасности в «Крестах», — в материале «Газеты.Ru».