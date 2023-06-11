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В Новой Каховке полностью сошла вода после ЧП на Каховской ГЭС

Вода полностью сошла с улиц Новой Каховки, затопленной после разрушения украинскими войсками дамбы Каховской ГЭС. Об этом в воскресенье сообщает администрация города.

В Новой Каховке полностью сошла вода после ЧП на ГЭС
© Администрация города

«На 18:00 вода полностью ушла с улиц Новой Каховки», - сказано в телеграм-канале городских властей.

Отмечается, что пока остаются затопленными объекты туризма, которые находятся в прибрежной зоне.

Кроме того, почти вся вода ушла с улиц села Корсунка, где затопление было наиболее существенным. Остаются затопленными на 70% Корсунские дачи.

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