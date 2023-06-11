В Новой Каховке полностью сошла вода после ЧП на ГЭС

Вода полностью сошла с улиц Новой Каховки, затопленной после разрушения украинскими войсками дамбы Каховской ГЭС. Об этом в воскресенье сообщает администрация города.

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«На 18:00 вода полностью ушла с улиц Новой Каховки», - сказано в телеграм-канале городских властей.

Отмечается, что пока остаются затопленными объекты туризма, которые находятся в прибрежной зоне.