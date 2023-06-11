$82.64+0.5589.01+0.97

Москвич устроил стрельбу из страйкбольного автомата в Химках

Катавшийся по Химкам на машине мужчина устроил стрельбу из страйкбольного автомата. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 11 июня, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Москвич устроил стрельбу из страйкбольного автомата в Химках
© вечерняя москва

— От местных жителей поступило сообщение о том, что на улице Совхозной ездит автомобиль, из люка которого торчит предмет, похожий на автомат. Незамедлительно приехавшими на место происшествия сотрудниками полиции правонарушитель был установлен, — рассказала она.

По словам собеседницы «ВМ», задержанным оказался москвич 1996 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него страйкбольный автомат, который отправили на исследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В конце марта пожилой мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета в одном из отделений банка в Неманском проезде. На такой поступок мужчину толкнули телефонные мошенники, которые убедили его, что сотрудники банка якобы распространяют персональные данные.

Другая стрельба произошла 17 марта. Житель Подмосковья начал стрелять из окна жилой многоэтажки в деревне Голубо. Его задержали. В квартире стрелка сотрудники правоохранительных органов нашли полупустую бутылку алкоголя. Предположительно, во время стрельбы он был пьян.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители