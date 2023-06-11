Москвич устроил стрельбу из страйкбольного автомата в Химках

Катавшийся по Химкам на машине мужчина устроил стрельбу из страйкбольного автомата. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 11 июня, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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— От местных жителей поступило сообщение о том, что на улице Совхозной ездит автомобиль, из люка которого торчит предмет, похожий на автомат. Незамедлительно приехавшими на место происшествия сотрудниками полиции правонарушитель был установлен, — рассказала она.

По словам собеседницы «ВМ», задержанным оказался москвич 1996 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него страйкбольный автомат, который отправили на исследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В конце марта пожилой мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета в одном из отделений банка в Неманском проезде. На такой поступок мужчину толкнули телефонные мошенники, которые убедили его, что сотрудники банка якобы распространяют персональные данные.