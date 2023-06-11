Москвич устроил стрельбу из страйкбольного автомата в Химках
Катавшийся по Химкам на машине мужчина устроил стрельбу из страйкбольного автомата. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 11 июня, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
— От местных жителей поступило сообщение о том, что на улице Совхозной ездит автомобиль, из люка которого торчит предмет, похожий на автомат. Незамедлительно приехавшими на место происшествия сотрудниками полиции правонарушитель был установлен, — рассказала она.
По словам собеседницы «ВМ», задержанным оказался москвич 1996 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него страйкбольный автомат, который отправили на исследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В конце марта пожилой мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета в одном из отделений банка в Неманском проезде. На такой поступок мужчину толкнули телефонные мошенники, которые убедили его, что сотрудники банка якобы распространяют персональные данные.
Другая стрельба произошла 17 марта. Житель Подмосковья начал стрелять из окна жилой многоэтажки в деревне Голубо. Его задержали. В квартире стрелка сотрудники правоохранительных органов нашли полупустую бутылку алкоголя. Предположительно, во время стрельбы он был пьян.